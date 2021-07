Ripescaggio Serie B, il Cosenza prenderà il posto del Chievo. Lo scenario (Di giovedì 15 luglio 2021) Il Cosenza presenterà la documentazione necessaria al Ripescaggio in Serie B, dopo l’esclusione dal campionato del Chievo Il Cosenza presenterà la documentazione necessaria al Ripescaggio in Serie B, dopo l’esclusione dal campionato del Chievo. Il comunicato ufficiale. «La Società Cosenza Calcio, in seguito alle determinazioni del Consiglio Federale che si è tenuto in data odierna, comunica di essere in procinto di depositare tutta la documentazione necessaria per la riammissione al Campionato di Serie B 2021/2022 ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 15 luglio 2021) Ilpresenterà la documentazione necessaria alinB, dopo l’esclusione dal campionato delIlpresenterà la documentazione necessaria alinB, dopo l’esclusione dal campionato del. Il comunicato ufficiale. «La SocietàCalcio, in seguito alle determinazioni del Consiglio Federale che si è tenuto in data odierna, comunica di essere in procinto di depositare tutta la documentazione necessaria per la riammissione al Campionato diB 2021/2022 ...

