Rifiutano vaccino anti covid, i sanitari sono stati sospesi. Ecco dove (Di giovedì 15 luglio 2021) La campagna vaccinale avanza, ma purtroppo ci sono ancora tante persone che Rifiutano di sottoporsi al vaccino, non essendo obbligatorio. Tutti sospesi È quanto avvenuto in Friuli, in provincia di Pordenone, dove l’Azienda sanitaria Friuli occidentale si è vista costretta a sospendere 177 operatori sanitari che non si sono presentati agli appuntamenti programmati; 46 infermieri e una decina di medici oltre a una serie di altre figure professionali che lavorano nell’ambiente sanitario non potranno così rientrare a lavoro fino ad ... Leggi su viaggiarealverde (Di giovedì 15 luglio 2021) La campagna vaccinale avanza, ma purtroppo ciancora tante persone chedi sottoporsi al, non essendo obbligatorio. TuttiÈ quanto avvenuto in Friuli, in provincia di Pordenone,l’Aziendaa Friuli occidentale si è vista costretta a sospendere 177 operatoriche non sipresentati agli appuntamenti programmati; 46 infermieri e una decina di medici oltre a una serie di altre figure professionali che lavorano nell’ambienteo non potranno così rientrare a lavoro fino ad ...

Advertising

fabiofabbretti : RT @CucchiRiccardo: Ma quelli che non vogliono chiusure, rifiutano il vaccino, contestano il #greenpass esattamente, cosa propongono? Davve… - IvanDra27265294 : RT @CucchiRiccardo: Ma quelli che non vogliono chiusure, rifiutano il vaccino, contestano il #greenpass esattamente, cosa propongono? Davve… - Massimi64685567 : RT @CucchiRiccardo: Ma quelli che non vogliono chiusure, rifiutano il vaccino, contestano il #greenpass esattamente, cosa propongono? Davve… - Rosyfree74 : RT @CucchiRiccardo: Ma quelli che non vogliono chiusure, rifiutano il vaccino, contestano il #greenpass esattamente, cosa propongono? Davve… - __Alfredo_ : RT @CucchiRiccardo: Ma quelli che non vogliono chiusure, rifiutano il vaccino, contestano il #greenpass esattamente, cosa propongono? Davve… -