Rifiutano il vaccino anti covid, a Pordenone sospesi dal lavoro 177 operatori sanitari (Di giovedì 15 luglio 2021) Sono 177 gli operatori sanitari residenti in provincia di Pordenone che non hanno adempiuto all’obbligo vaccinale e che ora sono stati sospesi . Tra questi 46 infermieri. Ne dà notizia "Il Messaggero... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 15 luglio 2021) Sono 177 gliresidenti in provincia diche non hanno adempiuto all’obbligo vaccinale e che ora sono stati. Tra questi 46 infermieri. Ne dà notizia "Il Messaggero...

