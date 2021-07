Ricciardi | ' La variante Delta? Vacciniamo presto tutti'

Advertising

Adnkronos : #Covid e variante Delta, 'anche se si è vaccinati si può essere infetti': parola di Ricciardi. - Adnkronos : #VarianteDelta, l’allarme di #Ricciardi. - Helliot_Spencer : #Ricciardi : 'dobbiamo adottare il modello francese del #GreenPass, vaccinare tutti sopra i 12 anni in attesa di c… - yaraddys : RT @ultimenotizie: Con la #varianteDelta, oggi, 'anche se si è vaccinati si può essere infetti'. Questa variante, 'buca perfino il doppio c… - globalistIT : -

Ultime Notizie dalla rete : Ricciardi variante

In questo momento - ha concluso- stiamo guardando con grande cautela unaDelta Plus in India e unaLambda che è stata isolata in Perù che ci preoccupa moltoCome dimostra la crescita di casi e ospedalizzazioni in Gran Bretagna, 'laDelta è molto contagiosa e temibilissima, quindi vacciniamo vacciniamo e vacciniamo. E ... Walter, ...L'ordinario di Igiene generale e applicata all'Università Cattolica: "In questo momento stiamo guardando con grande cautela alla variante Delta Plus in India e a una variante Lambda, isolata in Perù" ...(ANSA) - ROMA, 15 LUG - "In questo momento noi stiamo preparando l'autunno: è chiaro che se facciamo circolare il virus in modo incontrollato il virus sarà problematico e torneranno a salire anche le ...