Revoluzione Civica, Lozzi: emergenza rifiuti, potenziamento raccolta differenziata e autosufficienza impiantistica per Roma (Di giovedì 15 luglio 2021) Roma, 15 luglio 2021 – Monica Lozzi (candidata sindaco alle prossime elezioni amministrative di Roma con “Revoluzione Civica”) dopo aver partecipato alla seduta dell’Assemblea Capitolina di ieri, 14 luglio, sulla situazione rifiuti a Roma ha dichiarato quanto segue: “Ieri l’Assemblea Capitolina prevista per le ore 14 è iniziata alle 16, dopo aver atteso per due ore l’arrivo della Sindaca Raggi, a dimostrazione del fatto che i temi veri della città poco le interessano”, prosegue Lozzi. “Inoltre io ero presente in rappresentanza del VII Municipio, il più ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 15 luglio 2021), 15 luglio 2021 – Monica(candidata sindaco alle prossime elezioni amministrative dicon “”) dopo aver partecipato alla seduta dell’Assemblea Capitolina di ieri, 14 luglio, sulla situazioneha dichiarato quanto segue: “Ieri l’Assemblea Capitolina prevista per le ore 14 è iniziata alle 16, dopo aver atteso per due ore l’arrivo della Sindaca Raggi, a dimostrazione del fatto che i temi veri della città poco le interessano”, prosegue. “Inoltre io ero presente in rappresentanza del VII Municipio, il più ...

Advertising

TommyBrain : Una moneta complementare per Roma - Guido Grossi (BarterFly) all'evento di REvoluzione Civica' - IacobellisT : Una moneta complementare per Roma - Guido Grossi (BarterFly) all'evento di REvoluzione Civica' - TommyBrain : Una moneta complementare per Roma - Guido Grossi (BarterFly) all'evento di REvoluzione Civica' - IacobellisT : Una moneta complementare per Roma - Guido Grossi (BarterFly) all'evento di REvoluzione Civica' - TommyBrain : Una moneta complementare per Roma - Guido Grossi (BarterFly) all'evento di REvoluzione Civica' -

Ultime Notizie dalla rete : Revoluzione Civica Elezioni amministrative Roma 2021: data, candidati e sondaggi ... presidente del VII municipio che dopo aver detto addio al Movimento 5 Stelle adesso è pronta a correre con la lista Revoluzione Civica. Chi invece ha già ufficializzato la sua presenza è Federico ...

Roma, una poltrona per nove Dovrebbero candidarsi anche Paolo Berdini, con il sostegno di Rifondazione comunista, Andrea Bernaudoper i Liberisti italiani, Monica Lozzi, ex 5 stelle che si candida per Revoluzione civica. Ha ...

Revoluzione Civica, Lozzi: emergenza rifiuti, potenziamento raccolta differenziata e autosufficienza impiantistica per Roma - RomaDailyNews RomaDailyNews Roma: Una poltrona per otto Si allunga la lista di chi vuole guidare la capitale. La Raggi non ha ancora sciolto la riserva, ma un'ex 5 stelle, la senatrcie Margherita Corrado, cerca già di sbarrarle la strada.

... presidente del VII municipio che dopo aver detto addio al Movimento 5 Stelle adesso è pronta a correre con la lista. Chi invece ha già ufficializzato la sua presenza è Federico ...Dovrebbero candidarsi anche Paolo Berdini, con il sostegno di Rifondazione comunista, Andrea Bernaudoper i Liberisti italiani, Monica Lozzi, ex 5 stelle che si candida per. Ha ...Si allunga la lista di chi vuole guidare la capitale. La Raggi non ha ancora sciolto la riserva, ma un'ex 5 stelle, la senatrcie Margherita Corrado, cerca già di sbarrarle la strada.