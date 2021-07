Revolut | nuovo round di finanziamento | ora vale 33 miliardi di dollari

(Di giovedì 15 luglio 2021) (Teleborsa) –, società fintech britannica che offre servizi bancari come una carta di debito prepagata, cambio valuta, acquisto di criptovalute e pagamenti peer-to-peer, ha portato a termine undidi serie E da 800 milioni di, che valuta la società 33di. L’investimento consentirà adi “portare avanti i suoi piani di crescita, in particolare la sua continua innovazione di prodotto volta a soddisfare le esigenze e le aspirazioni finanziarie quotidiane dei clienti” e vede l’ingresso tra gli investitori di due ...

... fondatore e CEO di- Questo round di finanziamento rendela fintech con la più alta valutazione in Regno Unito, a dimostrazione della fiducia degli investitori nelle nostre ...Ilround di finanziamento porta a bordo due nuovi investitori, SoftBank e Tiger Global Management.utilizzerà l'investimento per continuare a costruire la prima super app finanziaria ...(Teleborsa) - Revolut, società fintech britannica che offre servizi bancari come una carta di debito prepagata, cambio valuta, acquisto di criptovalute e pagamenti peer-to-peer, ha portato a termine..Revolut ha annunciato di aver raccolto 800 milioni di dollari di nuovi investimenti da Softbank Vision Fund 2 e Tiger Global grazie ad un round di finanziamento di Serie E. Grazie a questi investiment ...