Repubblica – Inter, countdown per il nuovo main sponsor: Socios favorito. Annuncio a giorni (Di giovedì 15 luglio 2021) L’Inter si prepara ad accogliere il nuovo main sponsor Terminata l’era Pirelli, l’Inter si prepara ad accogliere sulle nuove maglie il nuovo main sponsor che prenderà il posto della marca di pneumatici che ha accompagnato il club nerazzurro per 26 anni. Al centro delle maglie nerazzurre ci sarà con ogni probabilità Socios e, secondo Repubblica, per l’Annuncio ufficiale è ormai questione di giorni. “A poco più di un mese dall’inizio del campionato ancora manca lo ... Leggi su intermagazine (Di giovedì 15 luglio 2021) L’si prepara ad accogliere ilTerminata l’era Pirelli, l’si prepara ad accogliere sulle nuove maglie ilche prenderà il posto della marca di pneumatici che ha accompagnato il club nerazzurro per 26 anni. Al centro delle maglie nerazzurre ci sarà con ogni probabilitàe, secondo, per l’ufficiale è ormai questione di. “A poco più di un mese dall’inizio del campionato ancora manca lo ...

Advertising

fcin1908it : Repubblica – Inter, dopo Hakimi: la vera alternativa a Bellerin gioca in Serie A - Emanuel70123144 : RT @Valeria23549267: E l'Inter con il tricolore. La repubblica delle banane. Hauahhaha - PatriJFC : @repubblica Ah ma non và all inter? - Bubu_Inter : RT @fcin1908it: Repubblica – Nuovi rumors su possibile vendita Inter: cosa filtra dalla società - fcin1908it : Repubblica – Nuovi rumors su possibile vendita Inter: cosa filtra dalla società -