Report Gimbe, +61% di nuovi casi in 7 giorni: a rischio 2,2 milioni di over 60 senza vaccino (Di giovedì 15 luglio 2021) In Italia il numero di casi registrati dal 7 al 13 Luglio è aumentato del 61% rispetto alla settimana precente, effetto della del virus. Uno scenario di rischio, rivela il monitoraggio della , per 2,2 ... Leggi su leggo (Di giovedì 15 luglio 2021) In Italia il numero diregistrati dal 7 al 13 Luglio è aumentato del 61% rispetto alla settimana precente, effetto della del virus. Uno scenario di, rivela il monitoraggio della , per 2,2 ...

Advertising

Adnkronos : Contagi in salita, report Gimbe: “+61% in una settimana ma ricoveri e decessi ancora in calo'. #Covid - Triglius : RT @Cartabellotta: Impatto della #pandemia sull'erogazione di prestazioni sanitarie per pazienti non #COVID19. Nel 2020, rispetto al 2019… - debora_ergas : RT @Cartabellotta: Report #GIMBE settimana 7-13 luglio ??+61% nuovi casi verosimilmente sottostimati per basso n. #tamponi ??Potenziale impat… - infoitinterno : Covid, report Gimbe: in Calabria casi in aumento - DaniSalvestroni : RT @Cartabellotta: Report #GIMBE settimana 7-13 luglio ??+61% nuovi casi verosimilmente sottostimati per basso n. #tamponi ??Potenziale impat… -