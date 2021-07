Renzi “Sono tranquillissimo, nulla di illegale” (Di giovedì 15 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Chi come me è assolutamente tranquillo perchè non ha fatto nulla di illegale non ha nessun problema. Gli italiani Sono stanchi di giochini sula pelle delle persone. PosSono fare tutte le indagini che vogliono perchè io Sono tranquillissimo, la vera scommessa è aspettare il tempo galantuomo che farà chiarezza. Se ci Sono delle questioni che riguardano me piena disponibilità ad andare negli uffici giudiziari a spiegare quello che è successo”. Lo ha detto il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, a Rtl 102.5. “Se pensano di farmi parlare ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 15 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Chi come me è assolutamente tranquillo perchè non ha fattodinon ha nessun problema. Gli italianistanchi di giochini sula pelle delle persone. Posfare tutte le indagini che vogliono perchè io, la vera scommessa è aspettare il tempo galantuomo che farà chiarezza. Se cidelle questioni che riguardano me piena disponibilità ad andare negli uffici giudiziari a spiegare quello che è successo”. Lo ha detto il leader di Italia Viva, Matteo, a Rtl 102.5. “Se pensano di farmi parlare ...

Advertising

fattoquotidiano : M5s, Cominardi: “Renzi e referendum contro reddito cittadinanza? Sono incazzato nero. Si confronti con me invece di… - ilfoglio_it : Sulla Rai di Draghi piomba l'inchiesta su Renzi e Presta. Lega e M5s contro la Soldi. In vigilanza i gialloverdi so… - SkyTG24 : L'ex premier e il manager dei vip sono indagati per finanziamento illecito e false fatturazioni 'Buon lavoro ai mag… - Vinicio_Levante : Ho l'impressione che Renzi farebbe molto meglio per sé se smettesse di ricordare che la legge per la unioni civili… - LaNotifica : Renzi “Sono tranquillissimo, nulla di illegale” -