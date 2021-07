Renzi, assolta la mamma: parla l’avvocato (Di giovedì 15 luglio 2021) “Finalmente giustizia”. E’ con commozione e soddisfazione che la madre dell’ex premier Matteo Renzi, Laura Bovoli, ha accolto la sentenza del tribunale di Cuneo che ieri l’ha assolta dall’accusa di concorso in bancarotta fraudolenta documentale della Direkta srl, ditta cuneese fallita nel 2014 che si occupava di diffusione di volantini e pubblicità. Bovoli era alla guida della società Eventi 6 di Rignano sull’Arno (Firenze), che si affidava anche alla Direkta per la distribuzione. Secondo la procura di Cuneo, sarebbe stata emessa una nota di credito falso che avrebbe alterato i conti della Direkta. Ma per il giudice “il fatto non sussiste”. Né Bovoli né ... Leggi su italiasera (Di giovedì 15 luglio 2021) “Finalmente giustizia”. E’ con commozione e soddisfazione che la madre dell’ex premier Matteo, Laura Bovoli, ha accolto la sentenza del tribunale di Cuneo che ieri l’hadall’accusa di concorso in bancarotta fraudolenta documentale della Direkta srl, ditta cuneese fallita nel 2014 che si occupava di diffusione di volantini e pubblicità. Bovoli era alla guida della società Eventi 6 di Rignano sull’Arno (Firenze), che si affidava anche alla Direkta per la distribuzione. Secondo la procura di Cuneo, sarebbe stata emessa una nota di credito falso che avrebbe alterato i conti della Direkta. Ma per il giudice “il fatto non sussiste”. Né Bovoli né ...

