Recensione Il motore del mondo | giornata mondiale delle capacità dei giovani

Leggi su tuttotek

(Di giovedì 15 luglio 2021) Ladeiè stata istituita nel 2014 per valorizzare il potenzialenuove generazioni ed intervenire in maniera adeguata. Si celebra il 15 luglio di ogni anno e, in occasione di questa, ecco lade Ildel. Come sono cambiati i sentimenti. TITOLO: Ildel. Come sono cambiati i sentimenti. AUTORE: Gustavo Pietropolli Charmet GENERE: Saggio CASA EDITRICE: Solferino ANNO DI PUBBLICAZIONE: 2020 Secondo i ...