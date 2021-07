Real Madrid shock | spuntano nuovi audio Perez ' Cr7 e Mou? Hanno ego smisurato'

Advertising

ZZiliani : La #Waterloo della #Superlega continua. La Corte di Giustizia UE ha respinto, in data 8 luglio, il ricorso del giud… - DiMarzio : #RealMadrid, #Ancelotti loda i veterani e aggiunge: 'Ho visto qualità nei giovani' - ZZiliani : Come ho sempre sostenuto, la grottesca iniziativa del giudice di Madrid, ultrà del Real e amico di #Perez, a difesa… - saturnion13 : @Mi_laRochelle Ahhh ok. E cosa ne pensi del buy-back. Sarà costretto a ritornare al Real Madrid? - fede_capobianco : @theboss_1908 Oppure un po di tribuna cosi smaltisce bene il covid..che pretende il real madrid sto scarso? -

Ultime Notizie dalla rete : Real Madrid

Il Milan si appresta a riabbracciare Brahim Diaz. Il fantasista ha lasciare il centro sportivo del. Nelle prossime ore visite mediche per lo spagnolo così come per Ballo - Toure Brahim Diaz lascia il ritiro del. 'El Golazo de Gol', in Spagna, conferma quanto scritto nelle ...Come raccontato da Calciomercato.it, è stato raggiunto l'accordo con ilper un prestito biennale oneroso con diritto di riscatto (22 milioni di euro) e contro - riscatto (27 milioni), ...La Spagna è un mercato chiave per noi, e ci poniamo l'obiettivo di sviluppare il nostro portafoglio con asset di qualità a Madrid e Barcellona", sostiene Rodolfo Petrosino, di Ardian Real Estate.Tutto fatto per il ritorno a Milano di Brahim Diaz, il giocatore arriverà nelle prossime ore e ha già salutato il Real.