Rainbow Six Extraction finalmente ha preso forma ed è strabiliante – [VIDEO]

Sta per prendere forma Rainbow Six Extraction, nuovo videogioco di casa Ubisoft preso direttamente dall'universo del compianto maestro del techno thriller, Tom Clancy.

Rainbow Six Extraction: il trailer

La software house francese ha pubblicato un trailer, confermando il fatto che il cross-play, ovvero, la collaborazione fra giocatori di console diverse, sarà presente fin dalla data d'uscita ufficiale, ovvero, il 16 settembre 2021, fra praticamente due mesi.

