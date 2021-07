Rai, ok del Cdm a Carlo Fuortes e Marinella Soldi (che però rischia in Vigilanza) (Di giovedì 15 luglio 2021) Marinella Soldi In Rai la linea Draghi avanza. Passo dopo passo, come previsto. Il Consiglio dei ministri, a quanto si apprende da fonti dell’esecutivo, ha infatti dato l’ok alle nomine di Carlo Fuortes e Marinella Soldi per i ruoli di AD e Presidente Rai. L’indicazione è formalmente arrivata dal ministro dell’Economia Daniele Franco, in accordo chiaramente con il premier, che sui nomi dei nuovi vertici di Viale Mazzini ha spiazzato le forze politiche, dribblando i tavoli di confronto dei partiti. Il match, anche per l’ex banchiere, non è però chiuso del tutto. Manca ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 15 luglio 2021)In Rai la linea Draghi avanza. Passo dopo passo, come previsto. Il Consiglio dei ministri, a quanto si apprende da fonti dell’esecutivo, ha infatti dato l’ok alle nomine diper i ruoli di AD e Presidente Rai. L’indicazione è formalmente arrivata dal ministro dell’Economia Daniele Franco, in accordo chiaramente con il premier, che sui nomi dei nuovi vertici di Viale Mazzini ha spiazzato le forze politiche, dribblando i tavoli di confronto dei partiti. Il match, anche per l’ex banchiere, non èchiuso del tutto. Manca ...

