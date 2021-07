Rai | azionisti nominano il Cda Soldi verso la presidenza e Fuortes indicato ad

Advertising

Salvucc20278465 : RT @rtl1025: ?? Assemblea azionisti #Rai ha approvato Bilancio 2020 che si è chiuso con risultato in pareggio. Nominato Cda composto da Simo… - zazoomblog : Rai azionisti approvano bilancio 2020 e nominano nuovo CdA - #azionisti #approvano #bilancio - DividendProfit : Rai, azionisti approvano bilancio 2020 e nominano nuovo CdA - 34_liss : RT @rtl1025: ?? Assemblea azionisti #Rai ha approvato Bilancio 2020 che si è chiuso con risultato in pareggio. Nominato Cda composto da Simo… - ilfoglio_it : Dopo la nomina parlamentare, l'assemblea degli azionisti Rai ha confermato i membri del cda (oltre a De Biasio, Di… -

Ultime Notizie dalla rete : Rai azionisti

RAI - Radiotelevisione Italiana

L'assemblea deglidi, alla presenza dell'intero azionariato (MEF e Siae), ha approvato il Bilancio 2020 del Gruppo, che si è chiuso con un risultato netto consolidato in pareggio. Ne dà notizia una nota ...Nella giornata di giovedì 15 luglio sono attese la conferme del consiglio dei ministri e quindi dell'assemblea degliin cui dovrebbero essere indicati anche Carlo Fuortes come ...(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di Rai, alla presenza dell'intero azionariato (MEF e Siae), ha approvato il Bilancio 2020 del Gruppo, che si è chiuso con un risultato netto consolidato ...ROMA – L’assemblea degli azionisti, alla presenza dell’intero azionariato (Mef e Siae), ha approvato in data odierna, giovedì 15 luglio, il Bilancio 2020 del Gruppo Rai che si è chiuso con un ...