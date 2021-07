(Di giovedì 15 luglio 2021) (Teleborsa) – L’assemblea deglidi Rai, alla presenza dell’intero azionariato (MEF e Siae), ha approvato ildel Gruppo, che si è chiuso con un risultato netto consolidato in pareggio. Ne dà notizia una nota di Viale Mazzini, nella quale si sottolinea che nel corso della stessa seduta è stato nominato ilCdA. Il consiglio di amministrazione sarà composto da Simona Agnes, Francesca Bria, Igor De Biasio, Alessandro Di Majo, Carlo Fuortes, Riccardo Laganà, Marinella Soldi. L’assemblea ha indicato il consigliere Carlo Fuortes per la posizione di amministratore delegato.

Advertising

DividendProfit : Rai, azionisti approvano bilancio 2020 e nominano nuovo CdA - 34_liss : RT @rtl1025: ?? Assemblea azionisti #Rai ha approvato Bilancio 2020 che si è chiuso con risultato in pareggio. Nominato Cda composto da Simo… - ilfoglio_it : Dopo la nomina parlamentare, l'assemblea degli azionisti Rai ha confermato i membri del cda (oltre a De Biasio, Di… - FirenzePost : Rai: azionisti nomina il Cda. Soldi verso la presidente e Fuortes indicato ad - MattiaGallo17 : RT @rtl1025: ?? Assemblea azionisti #Rai ha approvato Bilancio 2020 che si è chiuso con risultato in pareggio. Nominato Cda composto da Simo… -

Ultime Notizie dalla rete : Rai azionisti

RAI - Radiotelevisione Italiana

L'assemblea deglidi, alla presenza dell'intero azionariato (MEF e Siae), ha approvato il Bilancio 2020 del Gruppo, che si è chiuso con un risultato netto consolidato in pareggio. Ne dà notizia una nota ...Nella giornata di giovedì 15 luglio sono attese la conferme del consiglio dei ministri e quindi dell'assemblea degliin cui dovrebbero essere indicati anche Carlo Fuortes come ...(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di Rai, alla presenza dell'intero azionariato (MEF e Siae), ha approvato il Bilancio 2020 del Gruppo, che si è chiuso con un risultato netto consolidato ...ROMA – L’assemblea degli azionisti, alla presenza dell’intero azionariato (Mef e Siae), ha approvato in data odierna, giovedì 15 luglio, il Bilancio 2020 del Gruppo Rai che si è chiuso con un ...