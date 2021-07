Raggi riapre la discarica di Albano. Ma a decidere è (come sempre) il Tar

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 15 luglio 2021) La vicenda dei rifiuti a Roma e nel Lazio vive dentro un paradosso. Nessuno decide. E alla fine ci pensail Tar. Virginiaaccusa Nicola Zingaretti e la Regione Lazio di “non aver fatto nulla per 8 anni” e di aver lasciato le province laziali senza impianti. Da via Cristoforo Colombo, al contrario, accusano il Campidoglio di non aver fatto nulla in cinque anni e di ostinarsi a non indicare un sito per la nuova. Eppure ogni volta che qualcuno prova ad agire si finisce in tribunale. E le cose, quando si parla di monnezza, alla fine le decidonosentenze, ordinanze e inchieste. L’ultimo capitolo è ...