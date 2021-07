Raggi interviene a ‘G20 Women Rome Summit’: al lavoro per rimuovere discriminazioni (Di giovedì 15 luglio 2021) Roma – “Le donne sono sempre più consapevoli del loro potenziale e del fatto che c’è ancora tantissima strada da fare, cionondimeno si deve lavorare su diversi livelli. Noi stiamo lavorando nelle scuole con dei progetti per insegnare la parità di genere a partire dai primi anni di vita per prevenire comportamenti deviati quando si cresce.” 2Lavoriamo anche sulla patologia del rapporto, sull’apertura di un centro antiviolenza per ogni Municipio, di cohousing per le donne vittime di violenza, di centri rifugio.” “Questo ci consente non solo di lavorare sulla parte emotiva ma anche su progetti di empowerment per far sì che queste donne possano via via ricominciare a camminare sulle loro gambe ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 15 luglio 2021) Roma – “Le donne sono sempre più consapevoli del loro potenziale e del fatto che c’è ancora tantissima strada da fare, cionondimeno si deve lavorare su diversi livelli. Noi stiamo lavorando nelle scuole con dei progetti per insegnare la parità di genere a partire dai primi anni di vita per prevenire comportamenti deviati quando si cresce.” 2Lavoriamo anche sulla patologia del rapporto, sull’apertura di un centro antiviolenza per ogni Municipio, di cohousing per le donne vittime di violenza, di centri rifugio.” “Questo ci consente non solo di lavorare sulla parte emotiva ma anche su progetti di empowerment per far sì che queste donne possano via via ricominciare a camminare sulle loro gambe ...

