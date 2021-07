Raffaella Carrà: Madrid, prima di Roma, le dedica una piazza (Di giovedì 15 luglio 2021) Raffaella Carrà, Madrid, prima di Roma, le dedica una piazza. La Spagna omaggia la nostra grande artista e lo fa prima dell’Italia Questa volta non è andata come ai recenti Europei di calcio. Questa volta la Spagna ci ha battuto ed è arrivata prima di noi. La giunta comunale di Madrid ha approvato la proposta di dedicare una piazza della capitale a Raffaella Carrà, la grande artista italiana scomparsa il 5 luglio scorso. E’ stato il sito ... Leggi su ck12 (Di giovedì 15 luglio 2021)di, leuna. La Spagna omaggia la nostra grande artista e lo fadell’Italia Questa volta non è andata come ai recenti Europei di calcio. Questa volta la Spagna ci ha battuto ed è arrivatadi noi. La giunta comunale diha approvato la proposta dire unadella capitale a, la grande artista italiana scomparsa il 5 luglio scorso. E’ stato il sito ...

