Raffaella Carrà, Madrid le intitolerà una piazza nel quartiere gay (Di giovedì 15 luglio 2021) La giunta comunale di Madrid ha approvato la proposta di dedicare una piazza della capitale spagnola a Raffaella Carrà , rivela il sito del quotidiano El Diario. Tutti i partiti hanno votato a favore tranne Vox, che si è astenuto. L'iniziativa era stata presentata da Más Madrid "per valorizzare la memoria di questa donna , cantante, ...

