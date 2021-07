Raffaella Carrà: Madrid le intitolerà una piazza. L’Italia arriva tardi. I social: un’occasione perduta (Di giovedì 15 luglio 2021) L’annuncio istituzionale della Spagna arriva a pochi giorni dall’addio alla Raffa nazionale. «È ufficiale: fra i numeri civici 43 e 45 della calle Fuencarral di Madrid ci sarà una piazza col nome della grande Raffaella Carrà». È quanto si legge sul profilo Facebook di Raffaella Carrà attualmente gestito dai familiari della regina della televisione, scomparsa a Roma il 5 luglio scorso. Un post che spiega che la proposta, approvata da tutti i partiti ad eccezione di Vox che si è astenuto, è del gruppo municipale Más Madrid. Raffaella ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 15 luglio 2021) L’annuncio istituzionale della Spagnaa pochi giorni dall’addio alla Raffa nazionale. «È ufficiale: fra i numeri civici 43 e 45 della calle Fuencarral dici sarà unacol nome della grande». È quanto si legge sul profilo Facebook diattualmente gestito dai familiari della regina della televisione, scomparsa a Roma il 5 luglio scorso. Un post che spiega che la proposta, approvata da tutti i partiti ad eccezione di Vox che si è astenuto, è del gruppo municipale Más...

chetempochefa : È ufficiale: a Madrid è stata intitolata una piazza a Raffaella Carrà, in onore della sua lotta per la libertà. - Agenzia_Ansa : La giunta comunale di Madrid ha approvato la proposta di dedicare una piazza della capitale spagnola a Raffaella Ca… - HuffPostItalia : Madrid dedica una piazza a Raffaella Carrà - Reby222 : RT @chetempochefa: È ufficiale: a Madrid è stata intitolata una piazza a Raffaella Carrà, in onore della sua lotta per la libertà. https://… - LilaZahir : RT @chetempochefa: È ufficiale: a Madrid è stata intitolata una piazza a Raffaella Carrà, in onore della sua lotta per la libertà. https://… -