Raffaella Carrà, Madrid dedica una piazza alla ‘Signora della Televisione’ (Di giovedì 15 luglio 2021) A dieci giorni dall’improvvisa scomparsa di Raffaella Carrà, la città di Madrid ha deciso di omaggiare l’icona nostrana. La capitale spagnola intitolerà, infatti, una piazza alla Signora della televisione, “in onore della sua lotta per la libertà“, come è stato spiegato. La proposta era già stava avanzata dal partito Màs Madrid e, dopo alcuni giorni, arriva finalmente l’approvazione. Il ricordo del ‘caschetto biondo’, capace di intrattenere generazioni di spettatori, vivrà per sempre grazie al gesto della città di ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 15 luglio 2021) A dieci giorni dall’improvvisa scomparsa di, la città diha deciso di omaggiare l’icona nostrana. La capitale spagnola intitolerà, infatti, unaSignoratelevisione, “in onoresua lotta per la libertà“, come è stato spiegato. La proposta era già stava avanzata dal partito Màse, dopo alcuni giorni, arriva finalmente l’approvazione. Il ricordo del ‘caschetto biondo’, capace di intrattenere generazioni di spettatori, vivrà per sempre grazie al gestocittà di ...

