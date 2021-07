Raffaella Carrà, in arrivo il musical italiano Ballo ballo: nel 2022 andrà in scena in tutto il mondo (Di giovedì 15 luglio 2021) In arrivo un musical, italiano di respiro internazionale con il filo conduttore delle musiche e delle canzoni di Raffaella Carrà. Un musical italiano di respiro internazionale con il filo conduttore delle musiche e delle canzoni di Raffaella Carrà racconterà una gioiosa storia d'amore, di emancipazione e di riscatto sociale ambientato negli anni 70. Sarà prodotto da Valeria Arzenton, già fondatrice del gruppo Zed Live, che proprio pochi giorni fa aveva raggiunto un accordo di riduzione musical del film ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 15 luglio 2021) Inundi respiro internazionale con il filo conduttore delle musiche e delle canzoni di. Undi respiro internazionale con il filo conduttore delle musiche e delle canzoni diracconterà una gioiosa storia d'amore, di emancipazione e di riscatto sociale ambientato negli anni 70. Sarà prodotto da Valeria Arzenton, già fondatrice del gruppo Zed Live, che proprio pochi giorni fa aveva raggiunto un accordo di riduzionedel film ...

