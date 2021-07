Raddoppio centrale nucleare Krško a 100 km dal FVG (Di giovedì 15 luglio 2021) All’indomani della notizia del voto favorevole del Parlamento sloveno al Raddoppio della centrale nucleare di Krško, l’assessore alla Difesa dell’ambiente, all’energia e sviluppo sostenibile, Fabio Scoccimarro, non nasconde la preoccupazione “per il nostro territorio, che dista meno di 100 chilometri in linea d’aria dalla centrale esistente che, come noto, è l’unica in Europa a sommare i pericoli del nucleare a quelli della zona sismica con rischio medio-alto”. “Già l’anno scorso ho espresso le mie perplessità – sottolinea Scoccimarro – oltre che sui rischi sismici, anche sulla ... Leggi su udine20 (Di giovedì 15 luglio 2021) All’indomani della notizia del voto favorevole del Parlamento sloveno aldelladi, l’assessore alla Difesa dell’ambiente, all’energia e sviluppo sostenibile, Fabio Scoccimarro, non nasconde la preoccupazione “per il nostro territorio, che dista meno di 100 chilometri in linea d’aria dallaesistente che, come noto, è l’unica in Europa a sommare i pericoli dela quelli della zona sismica con rischio medio-alto”. “Già l’anno scorso ho espresso le mie perplessità – sottolinea Scoccimarro – oltre che sui rischi sismici, anche sulla ...

