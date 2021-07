"Puoi mangiare". Lady Bonolis sul jet privato con l'ospite vip: grosso imbarazzo, travolta dagli insulti per questo video | Guarda (Di giovedì 15 luglio 2021) Ed ancora una volta Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis fa agitare i social per il lusso, sfrenato, "sbattuto" in prima pagina su Instagram. Stavolta è tutta colpa di una fotografia. Andiamo per gradi. La Bruganelli - che sarà l'opinionista del Grande Fratello vip di Signorini (promossa nel mondo della tv con un vero e proprio salto) "ospita" il giornalista Gabriele Parpiglia sul suo jet privato. "Puoi anche mangiare, non ti chiedo soldi", dice. E questa frase manda su tutte le furie i fan. "Spocchiosa", scrivono in Rete. Il video è stato condiviso sui social ed ha fatto il giro del ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 15 luglio 2021) Ed ancora una volta Sonia Bruganelli, moglie di Paolofa agitare i social per il lusso, sfrenato, "sbattuto" in prima pagina su Instagram. Stavolta è tutta colpa di una fotografia. Andiamo per gradi. La Bruganelli - che sarà l'opinionista del Grande Fratello vip di Signorini (promossa nel mondo della tv con un vero e proprio salto) "ospita" il giornalista Gabriele Parpiglia sul suo jet. "anche, non ti chiedo soldi", dice. E questa frase manda su tutte le furie i fan. "Spocchiosa", scrivono in Rete. Ilè stato condiviso sui social ed ha fatto il giro del ...

Advertising

itisarevival : @chczzmlhfttfr La cosa allucinante è che me l'ha detto una ragazza con dca anche lei e dovrebbe sapere già i comple… - ivic49824555 : RT @gustinicchi: Puoi mangiare al ristorante in mezzo ad altri 200 clienti ma non puoi giocare a tennis (col tuo compagno dislocato a 20 m… - gustinicchi : Puoi mangiare al ristorante in mezzo ad altri 200 clienti ma non puoi giocare a tennis (col tuo compagno dislocato… - BaritaliaNews : Sonia Bruganelli posta un video e il popolo del web questa volta non le perdona ciò che dice: «Puoi anche mangiare… - Guaglia6 : @catty8323 Ma almeno al bar puoi bere e mangiare. Qua invece manco quello. -