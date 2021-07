PS5 in Brasile 'costa quanto cinque stipendi': per Cory Barlog di God of War 'è una follia' (Di giovedì 15 luglio 2021) Cory Barlog assieme al suo studio di sviluppo sta lavorando a God Of War Ragnarok. Il director tuttavia è un assiduo frequentatore di Twitter e di tanto in tanto condivide alcune riflessioni sull'industria videoludica. Recentemente Barlog attraverso un messaggio si è dichiarato favorevole a rendere più accessibili i videogiochi ad alto livello di difficoltà, affermando che ciò non ostacola l'esperienza impegnativa degli altri utenti. "I giochi sono per tutti, almeno nel mondo in cui voglio vivere" si legge nel suo tweet. A tal proposito, un utente ha risposto alla sua affermazione dichiarando che in Brasile è un po' più ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 15 luglio 2021)assieme al suo studio di sviluppo sta lavorando a God Of War Ragnarok. Il director tuttavia è un assiduo frequentatore di Twitter e di tanto in tanto condivide alcune riflessioni sull'industria videoludica. Recentementeattraverso un messaggio si è dichiarato favorevole a rendere più accessibili i videogiochi ad alto livello di difficoltà, affermando che ciò non ostacola l'esperienza impegnativa degli altri utenti. "I giochi sono per tutti, almeno nel mondo in cui voglio vivere" si legge nel suo tweet. A tal proposito, un utente ha risposto alla sua affermazione dichiarando che inè un po' più ...

Advertising

Brutosaaur : RT @Multiplayerit: PS5 costa come 5 stipendi in Brasile, Barlog di God of War critico sui prezzi locali - Eurogamer_it : In Brasile una #PS5 costa quanto cinque stipendi. Per Cory Barlog di #GodOfWar è una 'follia'. - Multiplayerit : PS5 costa come 5 stipendi in Brasile, Barlog di God of War critico sui prezzi locali - infoitcultura : PS5 costa come 5 stipendi in Brasile, Barlog di God of War critico sui prezzi locali – NotiziaVideogiochi per PC e… -