PRX THEPARY | voce all’esperta sui benefici del trattamento

Leggi su novella2000

(Di giovedì 15 luglio 2021) La dottoressa Lucia Batacchi è laureata in Medicina e Chirurgia all’Università di Firenze. Esperta in medicina estetica grazie al diploma quadriennale conseguito presso la scuola Fatebenefratelli di Roma, è specializzata in allergologia. Ha frequentato un corso biennale in medicina di base e un master in scienze tricologiche e mediche presso l’Università di Firenze. Attualmente svolge L'articolo proviene da Novella 2000.