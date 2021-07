Proteste a Cuba | prime concessioni del governo | autorizzato l' ingresso di cibo e medicine

Advertising

Adnkronos : Sono più di 5mila le persone arrestate a #Cuba durante i tre giorni di proteste contro il #governo. - wireditalia : Secondo NetBlocks gli utenti cubani hanno avuto difficoltà a connettersi anche a WhatsApp e Instagram. - riotta : Quanti silenzi in Italia sulle proteste a #Cuba - EusepiMarta : RT @g_natalizia: ???????? Cosa farà Biden con le proteste di piazza contro il regime cubano? Intanto L'Avana ricorre alla narrativa dei 'mercen… - franco_sala : RT @ritadallachiesa: Cuba, la star di Youtube arrestata in diretta: un morto nelle proteste. #SosCuba. C’è nessuno???? Spariti tutti??? h… -

Ultime Notizie dalla rete : Proteste Cuba

In arrivo generi alimentari e cure senza pagare tasse doganali dopo leche hanno scosso l'isola dal week ...Read More In Evidenza: continuanocontro governo, più di 5000 arresti 15 Luglio 2021 Sono più di cinquemila le persone arrestate adurante i tre giorni dicontro il ...Miguel Diaz-Canel per la prima volta fa autocritica, affermando che le carenze dell’esecutivo nella gestione dei problemi del Paese hanno avuto un ruolo nelle proteste di questa settimana ...Migliaia di persone sono scese in strada negli ultimi giorni in tutte le principali città di Cuba, dove la situazione economica per la popolazione è diventata insostenibile. Alternativamente manca l’e ...