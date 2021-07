Prosegue la grande avventura di “La Cucina di casa italiana” verso l’UNESCO (Di giovedì 15 luglio 2021) Nel corso dell’incontro, cui hanno preso parte alcuni rappresentanti del comitato scientifico della candidatura presieduto dal professor Massimo Montanari e alla presenza del professor Pier Luigi Petrillo, uno dei più alti esperti in materia Unesco del Paese, è stato presentato l’obiettivo del riconoscimento UNESCO al sottosegretario Centinaio il quale ha condiviso il valore dell’iniziativa e assicurato massimo supporto all’impresa. «Il nostro paese ha un’incredibile varietà di prodotti tipici e di ricette uniche che sono uno strumento di salvaguardia della nostra biodiversità agroalimentare che caratterizza il nostro Made in Italy e che è unica nel mondo per la sua ricchezza”, ha ricordato il sottosegretario. Leggi su vanityfair (Di giovedì 15 luglio 2021) Nel corso dell’incontro, cui hanno preso parte alcuni rappresentanti del comitato scientifico della candidatura presieduto dal professor Massimo Montanari e alla presenza del professor Pier Luigi Petrillo, uno dei più alti esperti in materia Unesco del Paese, è stato presentato l’obiettivo del riconoscimento UNESCO al sottosegretario Centinaio il quale ha condiviso il valore dell’iniziativa e assicurato massimo supporto all’impresa. «Il nostro paese ha un’incredibile varietà di prodotti tipici e di ricette uniche che sono uno strumento di salvaguardia della nostra biodiversità agroalimentare che caratterizza il nostro Made in Italy e che è unica nel mondo per la sua ricchezza”, ha ricordato il sottosegretario.

