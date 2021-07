Primo Reggiani diventerà papà, la fidanzata Federica Pacchiarotti aspetta il suo primo figlio (Di giovedì 15 luglio 2021) primo Reggiani sta per diventare papà. L’attore romano è stato beccato in compagnia della sua fidanzata, Federica Pacchiarotti, intento a fare shopping per le vie di Roma. Gli scatti, come confermano anche alcune foto sui social, mostrano le rotondità della gravidanza e l’arrivo di un bebè che dovrebbe nascere a fine settembre. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di giovedì 15 luglio 2021)sta per diventare. L’attore romano è stato beccato in compagnia della sua, intento a fare shopping per le vie di Roma. Gli scatti, come confermano anche alcune foto sui social, mostrano le rotondità della gravidanza e l’arrivo di un bebè che dovrebbe nascere a fine settembre. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

andreastoolbox : Primo Reggiani diventerà papà, la fidanzata Federica Pacchiarotti aspetta il suo primo figlio… - glooit : Primo Reggiani diventerà papà, la fidanzata Federica Pacchiarotti aspetta il suo primo figlio leggi su Gloo… - annaros70527446 : @M5S_Senato CHI FARÀ CASALINO? - DA QUANDO SI È SAPUTO CHE L’AUTOBIOGRAFIA DI TA-ROCCO DIVENTERÀ UN FILM, IN TANTI… - LaFuggitiva_ : Uno è Primo Reggiani, dei tempi in cui faceva il giovane contadino in Orgoglio, gloriosa fiction rai - Segnale_Orario : @ErmannoClaypoo1 @LaGrevia Devo dirlo a mio fratello, c'è stato un periodo che lo fermavano pure per strada per chi… -