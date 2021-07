Prima vittoria per Britney Spears: ora ha un nuovo legale (Di giovedì 15 luglio 2021) Svolta nel caso che vede coinvolta Britney Spears contro il padre, Jamie Spears. La cantante, infatti, è riuscita ad avere il consenso per un nuovo rappresentante legale. Questa la decisione del giudice Brenda Penny. Britney Spears ha celebrato questa vittoria con un post sul suo profilo Instagram. Si tratta di un video dove lei va a cavallo e fa la ruota. La popstar scrive nella caption: Ringrazio i fan che mi sostengono… Non avete idea di che cosa significhi per me avere il sostegno di fan meravigliosi come voi. Che dio vi benedica. Pssss, questa ... Leggi su trashblog (Di giovedì 15 luglio 2021) Svolta nel caso che vede coinvoltacontro il padre, Jamie. La cantante, infatti, è riuscita ad avere il consenso per unrappresentante. Questa la decisione del giudice Brenda Penny.ha celebrato questacon un post sul suo profilo Instagram. Si tratta di un video dove lei va a cavallo e fa la ruota. La popstar scrive nella caption: Ringrazio i fan che mi sostengono… Non avete idea di che cosa significhi per me avere il sostegno di fan meravigliosi come voi. Che dio vi benedica. Pssss, questa ...

