Prezzi degli affitti in calo ma aumentano quelli delle case in vendita a Chieti | la situazione nel primo semestre

Advertising

Dome689 : RT @coldiretti: Prezzi, Coldiretti: è deflazione sui prezzi degli alimentari che calano dello 0,7% su base annua in controtendenza rispetto… - franser_real : RT @coldiretti: Prezzi, Coldiretti: è deflazione sui prezzi degli alimentari che calano dello 0,7% su base annua in controtendenza rispetto… - coldiretti : Prezzi, Coldiretti: è deflazione sui prezzi degli alimentari che calano dello 0,7% su base annua in controtendenza… - ultima_ora : RT @ultimenotizie: I prezzi al consumo negli Stati Uniti in giugno sono saliti dello 0,9% su maggio e del 5,4% su giugno 2020. I dati sull'… - YouGovItalia : Il 61% degli italiani dichiara di aver utilizzato almeno una volta un comparatore di prezzi online. -

Ultime Notizie dalla rete : Prezzi degli

La Stampa

...0%) e l'attenuarsi della flessione di quelliAlimentari lavorati (da - 1,1% a - 0,4%), e dall'altro i cali più marcati deiAlimentari non lavorati (da - 0,4% a - 1,1%) e di quelli ...Per quanto riguarda le compravendite, nella provincia di Chieti irichiesti sono aumentati segnando un +2,5%. Capitolo a parte per le locazioni. Gli affitti a Chieti anche in questo caso sono ...Secondo gli ultimi dati del Ministero della Salute, in Italia il 37,96% della fascia tra 40 e 49 anni non ha ricevuto ancora una dose di vaccino. Eppure a oggi, giovedì 15 luglio, ...Analisi mercati azionari di Investing.com (Haris Anwar/Investing.com) riguardo: Gilead Sciences Inc, Pfizer Inc, Alexion Pharmaceuticals Inc, Sanofi ADR. Leggi le analisi titoli azionari di Investing.