Previsto per domenica l'arrivo di Zielinski a Dimaro. Gli altri pezzi da 90 attesi a Castel di Sangro (Di giovedì 15 luglio 2021) Sono ventisette i convocati del Napoli per il ritiro di Dimaro-Folgarida che avrà luogo a partire da oggi, 15 luglio fino al 25. In gruppo anche tanti giovanissimi e rientranti dai vari prestiti. Si attende anche l'arrivo di Piotr Zielinski in Trentino, Previsto per domenica dopo aver ricevuto alcuni giorni di permesso dalla società. È a Castel di Sangro che, però, si attendono ulteriori pezzi da 90: Di Lorenzo, così come Insigne, Meret, Fabian Ruiz, Ospina e Lozano prenderanno parte direttamente a questo ritiro. Atteso in Abruzzo anche Faouzi ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 15 luglio 2021) Sono ventisette i convocati del Napoli per il ritiro di-Folgarida che avrà luogo a partire da oggi, 15 luglio fino al 25. In gruppo anche tanti giovanissimi e rientranti dai vari prestiti. Si attende anche l'di Piotrin Trentino,perdopo aver ricevuto alcuni giorni di permesso dalla società. È adiche, però, si attendono ulteriorida 90: Di Lorenzo, così come Insigne, Meret, Fabian Ruiz, Ospina e Lozano prenderanno parte direttamente a questo ritiro. Atteso in Abruzzo anche Faouzi ...

