Pressing della Lega per aprire gli stadi al 100% con il green pass. I dubbi del governo (Di giovedì 15 luglio 2021) stadi pieni per l'inizio del campionato di Serie A. Ma con ingresso solo per chi ha il green pass con il calcio "che può fare da traino per la campagna vaccinale". Paolo Dal Pino ribadisce nella ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 15 luglio 2021)pieni per l'inizio del campionato di Serie A. Ma con ingresso solo per chi ha ilcon il calcio "che può fare da traino per la campagna vaccinale". Paolo Dal Pino ribadisce nella ...

Advertising

sportli26181512 : Pressing della Lega per aprire gli stadi al 100% con il green pass. I dubbi del governo: Pressing della Lega per ap… - Gazzetta_it : Pressing della Lega per aprire gli stadi al 100% con il green pass. I dubbi del governo - capuanogio : Pressing della Lega #SerieA per la riapertura al 100% degli stadi con l'utilizzo del green pass vaccinale. Ci sono… - infoitsport : Pressing della Juve per Locatelli: la mossa per accelerare l'affare - Candy_Amara : RT @todorov_denis: Tutto chiaro. I grillopiddini fanno pressing sul green pass alla francese e cercheranno di portarlo magari in cdm dove o… -