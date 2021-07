Premio Fair Play Menarini a 14 campioni nel ricordo di Paolo Rossi

(Di giovedì 15 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Sono 14 le personalità di spicco del mondo dello sport che il 1° settembre, a Castiglion Fiorentino, saranno insignite del “Internazionale”, nato nel 1997 con l’intento di celebrare sportivi, istituzioni, società e aziende che si sono contraddistinte per etica e correttezza. La kermesse, arrivata alla 25^ edizione, torna in un momento ancora complicato a causa del Covid, ma straordinario per i recenti risultati sportivi: la qualificazione olimpica del basket, la finale di Wimbledon di Matteo Berrettini e il trionfo degli azzurri di Mancini agli Europei. A Marco Tardelli e ...

Proprio nel 2010, Pablito aveva ricevuto ilPlay Menarini per il suo esempio di etica nello sport. "I valori di Rossi ci permettono di comprendere che si può prevalere in tanti modi, ...Così Silvia Salis, vicepresidente vicario del Coni, intervenendo alla presentazione della 25/ma edizione delPlay - Menarini, in corso a Roma presso la sede di Confagricoltura, in ...Al fianco del premio il Gruppo Farmaceutico Menarini che lega il proprio nome ai valori dell'etica e del fair play promossi dalla manifestazione. "La XXV edizione del Premio Fair Play Menarini sarà ...ROMA - Sono 14 le personalità di spicco del mondo dello sport che il 1° settembre, a Castiglion Fiorentino, saranno insignite del "Premio Internazionale Fair Play Menarini", nato nel 1997 con ...