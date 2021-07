Premi | Caccuri | Crepet | Maraini | Parodi e Viola finalisti della decima edizione

(Di giovedì 15 luglio 2021) Roma, 15 lug. (Adnkronos) - Torna ad agosto, dopo l'di settembre dovuta alla pandemia, l'appuntamento con ilo letterarioorganizzato dall'Accademia deiani, che quest'anno compie dieci anni e festeggia la suacon un programma speciale che, oltre ad animare borgo di, in provincia di Crotone, dal 6 al 10 agosto 2021, abbraccia un periodo più ampio che si estende fino al mese di dicembre, coinvolgendo anche il resto del territorio regionale con oltre 100 eventi e oltre 130 partecipanti tra autori e artisti. ...

... voci come: Katia Ricciarelli, Rosa Martirano e talenti emergenti vincitori di prestigiosi... Abbazia Forense di San Giovanni in Fiore, Chiesa della Riforma di, Santuario 'Ecce Homo' di ...Viaggio nella fragile perfezione del sistema immunitario" (Feltrinelli) sono i finalisti della X edizione del Premio Letterarioche si svolgerà nel comune in provincia di Crotone, dal 6 al 10 ...Roma, 15 lug. Torna ad agosto, dopo l'edizione di settembre dovuta alla pandemia, l'appuntamento con il Premio letterario Caccuri organizzato dall'Accademia dei ...È partito a giugno dal mitico Giardino del Fòllaro - “The Original World music club” a Giuggianello (Le) - il tour italiano del progetto Elettro Mascarimirì, un nuovo concept creato da Claudio “Cavall ...