Prato | disturba la messa | arrestato 34enne pakistano

(Di giovedì 15 luglio 2021) E' stato lo stesso parroco a richiedere l'aiuto delle Forze dell'Ordine, che sul posto hanno identificato l'uomo, denunciato non soltanto per il danneggiamento provocato, ma anche per l'interruzione della funzione religiosa L'articolo proviene da Firenze Post.

I carabinieri in congedo vigileranno sui giardini pubblici e quelle zone del territorio comunale in cui è più facile il formarsi di assembramenti. I volontari si occuperanno di placare eventuali schia ...