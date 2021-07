Powell (FED): indeciso su costi e benefici di valuta digitale della banca centrale (Di giovedì 15 luglio 2021) (Teleborsa) – “Sono legittimamente indeciso se i benefici superino i costi o viceversa”. È quanto ha detto il numero uno della Federal Reserve, Jerome Powell, a proposito della creazione di una valuta digitale della banca centrale. puntualizzando che vorrebbe comunque l’autorizzazione del Congresso prima di intraprendere qualsiasi azione per crearne una. Se la FED dovesse emettere una propria moneta digitale, “vorremmo un supporto molto ampio nella società e nel Congresso e idealmente ciò ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 15 luglio 2021) (Teleborsa) – “Sono legittimamentese isuperino io viceversa”. È quanto ha detto il numero unoFederal Reserve, Jerome, a propositocreazione di una. puntualizzando che vorrebbe comunque l’autorizzazione del Congresso prima di intraprendere qualsiasi azione per crearne una. Se la FED dovesse emettere una propria moneta, “vorremmo un supporto molto ampio nella società e nel Congresso e idealmente ciò ...

