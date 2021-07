Potrà vaccinarsi il 17enne che aveva avuto il no dei genitori. L'avvocato: "Vittoria" (Di giovedì 15 luglio 2021) Firenze, 15 luglio 2021 - Potrà vaccinarsi contro il covid il 17enne fiorentino che si era rivolto a un avvocato per poter ricevere la dose nonostante il parere contrario dei genitori. Il padre e la ... Leggi su lanazione (Di giovedì 15 luglio 2021) Firenze, 15 luglio 2021 -contro il covid ilfiorentino che si era rivolto a unper poter ricevere la dose nonostante il parere contrario dei. Il padre e la ...

Advertising

Quanderopiccolo : E chi non potrà vaccinarsi per problemi di salute dovrà spendere un patrimonio in tamponi? #GreenpassObbligatorio - micabet : Vaccinarsi è un lusso che non tutti i popoli si possono permettere, un dovere per chi potrà farlo, un segno di civi… - qn_lanazione : Il 17enne a cui i genitori avevano impedito di vaccinarsi potrà ricevere la dose. Mamma e papà hanno firmato la lib… - Tersite66 : @CanAltamontagna Lei... come i fumatori.. è liberissimo di non vaccinarsi... però non potrà farlo, come i fumatori,… - sebilardi : @Linerazzurra Nessun livore, almeno da parte mia. Ma non accetto neanche livore da parte di chi non vuole vaccinars… -