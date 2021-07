Polonia | il premier | inaccettabile trattamento dell' Ue

(Di giovedì 15 luglio 2021) "Non posso accettare che lasia trattata dall'Unione europea in modo diverso, peggiore, dagli altri Stati". È quanto ha detto ilpolacco Mateusz Morawiecki nel commentare la sentenza ...

Agenzia ANSA

"Non posso accettare che lasia trattata dall'Unione europea in modo diverso, peggiore, dagli altri Stati". È quanto ha detto ilpolacco Mateusz Morawiecki nel commentare la sentenza odierna della Corte di ......che la Commissione Europea ha avviato la doppia procedura d'infrazione contro Ungheria e, ... in particolare da Von der Leyen e dald'Olanda Mark Rutte che ha parlato di voler "mettere ..."Non posso accettare che la Polonia sia trattata dall'Unione europea in modo diverso, peggiore, dagli altri Stati". (ANSA) ...La Polonia ha adottato riforme della giustizia molto simili o identiche a quelle di altri Paesi europei. Lo ha detto il primo ministro ...