Policlinico Vanvitelli | cura innovativa per anoressia nervosa negli adolescenti

(Di giovedì 15 luglio 2021), avviato l’innovativo trattamento basato sulla stimolazione celebrale non invasiva. Trattamento innovativo nei disturbi alimentari, parte il Progetto di stimolazione celebrale non invasiva. Il percorso avviato dalla UOSD di Neuropsichiatria Infantile – guidata dal professore Marco Carotenuto – afferente al Dipartimento Assistenziale Materno-Infantile della AOU “Luigi“ di Napoli punta ad

La tecnica non invasiva, utilizzata per la prima volta in Campania nel(guidato dal manager Antonio Giordano), prevede la stimolazione elettrica tramite elettrodi delle aree ...Ad avviarlo la UOSD di Neuropsichiatria infantile, guidata dal professore Marco Carotenuto deldi Napoli. Infatti, recenti studi hanno dimostrato come la stimolazione cerebrale ...L'Italpress è un'agenzia di stampa italiana a carattere nazionale. Direttore responsabile Gaspare Borsellino. Direttore editoriale Italo Cucci.Tra le altre cose, è stato disposto che l’Azienda dei Colli Monaldi-Cotugno, l’azienda Ospedaliera Universitaria “Luigi Vanvitelli”, il Policlinico Federico II e il Pascale debbano garantire ...