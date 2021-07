Pogacar sempre più in giallo, vince anche la 18^ tappa (Di giovedì 15 luglio 2021) LUZ ARDIDEN (FRANCIA) (ITALPRESS) – Tadej Pogacar vince anche la diciottesima tappa del Tour de France 2021, la Pau-Luz Ardiden di 129,7 km. Nella frazione che ha visto andare in scena anche il temuto Col du Tourmalet, la maglia gialla di UAE Team Emirates bissa la vittoria di ieri e si aggiudica una nuova volata in salita davanti a Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) e Richard Carapaz (Ineos Grenadiers), che inseguono allo stesso modo nella classifica generale. Lo sloveno è ormai imprendibile e dovrà solamente controllare nelle ultime tre frazioni verso Parigi. La carovana saluta dunque i Pirenei e venerdì ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 15 luglio 2021) LUZ ARDIDEN (FRANCIA) (ITALPRESS) – Tadejla diciottesimadel Tour de France 2021, la Pau-Luz Ardiden di 129,7 km. Nella frazione che ha visto andare in scenail temuto Col du Tourmalet, la maglia gialla di UAE Team Emirates bissa la vittoria di ieri e si aggiudica una nuova volata in salita davanti a Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) e Richard Carapaz (Ineos Grenadiers), che inseguono allo stesso modo nella classifica generale. Lo sloveno è ormai imprendibile e dovrà solamente controllare nelle ultime tre frazioni verso Parigi. La carovana saluta dunque i Pirenei e venerdì ...

