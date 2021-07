Piero Angela intramontabile, riabbraccia la sua “creatura”: l’inatteso ritorno al passato (Di giovedì 15 luglio 2021) ritorno insperato per Piero Angela, il grande divulgatore scientifico famoso in tutta la Penisola per le sue trasmissioni culturali ritorno in grande stile per uno dei volti più amati della… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di giovedì 15 luglio 2021)insperato per, il grande divulgatore scientifico famoso in tutta la Penisola per le sue trasmissioni culturaliin grande stile per uno dei volti più amati della… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

RaiUno : Tutto è pronto: inizia la nuova stagione televisiva di @SuperquarkRai. Piero Angela racconta cosa ci aspetta. Da st… - SuperQuarkRai : In attesa che stasera, #14luglio, inizi la nuova serie di sette puntate di #Superquark, ci vediamo Piero Angela che… - SuperQuarkRai : Tutto è pronto per la nuova stagione televisiva di #Superquark. Piero Angela racconta cosa ci aspetta. Dal… - Enzo97736396 : Vi ricordate quando #Superquark andava in onda il venerdì sera ed in inverno? 5 milioni di spettatori a puntata Da… - caterino_teresa : @AlessandroPipi4 E con Piero e Alberto Angela siamo su un altro pianeta -