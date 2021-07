Piccola vittoria per Britney Spears: può scegliere il nuovo avvocato (Di giovedì 15 luglio 2021) Piccola vittoria per la cantante che tenta di liberarsi della custodia del padre Continua la battaglia legale portata avanti da Britney Spears per ottenere il cambio della tutela legale, attualmente, dal 2008, nelle mani del padre. “Ho pensato che stessero tentando di uccidermi – ha detto al telefono durante una nuova udienza con la corte di Los Angeles – Vorrei che mio padre venisse incriminato per abuso di tutela”. Ora, all’artista è stata concessa la possibilità di poter cambiare il suo legale, che era stato scelto dalla corte e si era dimesso. Ora è seguita da Matthew Rosengart, che in passato ha difeso Steven ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 15 luglio 2021)per la cantante che tenta di liberarsi della custodia del padre Continua la battaglia legale portata avanti daper ottenere il cambio della tutela legale, attualmente, dal 2008, nelle mani del padre. “Ho pensato che stessero tentando di uccidermi – ha detto al telefono durante una nuova udienza con la corte di Los Angeles – Vorrei che mio padre venisse incriminato per abuso di tutela”. Ora, all’artista è stata concessa la possibilità di poter cambiare il suo legale, che era stato scelto dalla corte e si era dimesso. Ora è seguita da Matthew Rosengart, che in passato ha difeso Steven ...

Advertising

361_magazine : Piccola vittoria per #BritneySpears - GOLDEN_PAKO : @LNDC_NAZIONALE @PieraRosati @michelepezone Questa è una piccola vittoria per il povero cane che ha subito questa t… - louisxxdlibyh : @_louismyheart MA ALLORA CHE CAZZO LA TIFI E DICI CHE NOI NON MERITAVAMO LA VITTORIA? MA AVRAI SBATTUTO LA TESTA DA PICCOLA GIOIA - arcvticlou : Per molti è una cagata ma quando soffri di ansia alla sola idea di dover prendere la macchina e inizi a stare male… - Ss51202463 : #lycamobiledown Finalmente oggi funziona di nuovo. Ma nessun messaggio di scuse. Che di tratti una piccola vendetta… -