Piano Ue per il clima: tra dubbi e certezze (Di giovedì 15 luglio 2021) Con il maxi-Piano sul clima l’Ue prova a ribaltare anche gli equilibri geo-politici. L’ambizioso Piano potrebbe essere forse il punto di svolta per le istituzioni europee che, però, dovranno fare i conti con gli equilibri ormai saltati all’interno della stessa Unione e con fattori esogeni che potrebbero rendere tortuosa la strada della cooperazione. President of the European Commission Ursula von der Leyen holds a press conference following a meeting with Swedish environmentalist Greta Thunberg and the announcement of a new EU climate deal, at the European Commission on March 4, 2020 in Brussels, Belgium. (Photo by Leon ... Leggi su ck12 (Di giovedì 15 luglio 2021) Con il maxi-sull’Ue prova a ribaltare anche gli equilibri geo-politici. L’ambiziosopotrebbe essere forse il punto di svolta per le istituzioni europee che, però, dovranno fare i conti con gli equilibri ormai saltati all’interno della stessa Unione e con fattori esogeni che potrebbero rendere tortuosa la strada della cooperazione. President of the European Commission Ursula von der Leyen holds a press conference following a meeting with Swedish environmentalist Greta Thunberg and the announcement of a new EUte deal, at the European Commission on March 4, 2020 in Brussels, Belgium. (Photo by Leon ...

Advertising

CarloCalenda : Nessuno degli altri candidati ha il coraggio di dire che per i rifiuti di Roma serve il termovalorizzatore - come i… - peppeprovenzano : #Whirlpool ha già tradito il patto con l’Italia, venendo meno a #Napoli al piano industriale. Ora lo tradisce di nu… - vonderleyen : Con l'approvazione del piano di ripresa da parte del Consiglio, i finanziamenti #NextGenEU possono iniziare Un pi… - SpazioInter : Per il Benfica il giocatore nerazzurro è un piano B, l'obiettivo è un altro - - ilbianconerocom : La scelta del ruolo e le nuove gerarchie: il piano di #Allegri per far esplodere #Kulusevski -