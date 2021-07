Piacenza | cancellato spettacolo di drag queen Il Comune | “Non ha missione educativa”

(Di giovedì 15 luglio 2021) Ildivieta unodiche avrebbe dovuto svolgersi domani sera in un centro di aggregazione giovanile della città e scoppia la polemica. Il caso è segnalato dal quotidiano...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Piacenza cancellato

Gazzetta del Sud

Il Comune divieta uno spettacolo di drag queen che avrebbe dovuto svolgersi domani sera in un centro di aggregazione giovanile della città e scoppia la polemica. Il caso è segnalato dal quotidiano ...... che in ogni paese il Liberty ha preso un nome diverso: ovunque hai confini tra le arti ... appena inaugurata alla Galleria Ricci Oddi di, con il capolavoro Ritratto di Signora che ...Il Comune di Piacenza vieta uno spettacolo di drag queen che avrebbe dovuto svolgersi domani sera in un centro di aggregazione giovanile della città e scoppia la polemica. Il caso è segnalato dal quot ...Venerdì e sabato pomeriggio (ore 17.30) allenamenti aperti a 120 tifosi al Bertocchi. Il 26 luglio amichevole con la Sampdoria a Ponte di Legno, il 1 agosto con la Pergolettese. Parisi si unirà al gru ...