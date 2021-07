(Di giovedì 15 luglio 2021) Il lavoro fatto da Sony con ilè stato molto apprezzato da, chealcune modifiche all’attuale pad diIl capo della divisione, ha recentemente scambiato quattro chiacchiere con i ragazzi di Kinda Funny, soffermandosi sugli argomenti più disparati. Tra questi figurano anche i complimenti rivolti a Sony per il lavoro fatto con il, il nuovo pad abbinato a PS5, che è stato molto apprezzato dal boss Microsoft, come aveva già dichiarato in passato. A tal proposito, ha anche ...

Advertising

lillydessi : Phil Spencer e Nintendo Switch: svelato il segreto della console nell'ufficio Xbox - - misteruplay2016 : Xbox collaborerà con Nintendo? Phil Spencer svela perché ha una console Switch nel suo ufficio - tuttoteKit : Phil Spencer loda il DualSense ed ipotizza aggiornamenti per il pad Xbox #Dualsene #Microsoft #PhilSpencer… - Eurogamer_it : Phil Spencer svela perché ha una console #Switch nel suo ufficio. #Xbox #Nintendo - KCrossGaming : ?? Nuovo Podcast! 'IN ARRIVO SPIDERMAN 2? | FFXIV: NUMERI RECORD! | PHIL SPENCER AMA IL DUALSENSE? ? #KristalNews #2… -

Ultime Notizie dalla rete : Phil Spencer

Durante della sua ultima intervista tenuta in occasione del Kinda Funny Gamescast , il capo della divisione Xbox presso Microsoft , ossia, ha confessato di essere in possesso di ben 2 Nintendo Switch , di cui una è un gradito regalo da parte della stessa grande N.infatti ha specificato che la Switch presente nel ...Parlando nell'ambito dell'ultimo Kinda Funny Gamescast (via VGC ), il boss di Xboxha affermato che essere in grado di "monitorare" la popolarità dei franchise più vecchi ha reso più ...Il lavoro fatto da Sony con il DualSense è stato molto apprezzato da Phil Spencer, che ipotizza alcune modifiche all'attuale pad di Xbox.Ogni volta che Phil Spencer è stato visto fare presentazioni dal suo ufficio, i fan più attenti hanno notato una console Nintendo sullo scaffale. È un'aggiunta curiosa insieme alla statua di Ludens di ...