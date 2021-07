Phil Spencer ha paura che i videogiochi che hanno fatto la storia vadano perduti per sempre (Di giovedì 15 luglio 2021) Libri, musica e film di anni passati sono facili da reperire: i vecchi videogiochi invece sono un'altra cosa. Pensiamo ad esempio ai titoli creati in Flash, formato multimediale di Adobe che nel 2020 ha cessato di esistere. Questi giochi sono stati salvati all'ultimo minuto, ma altri non sono stati così altrettanto fortunati. Questa potenziale perdita nel mondo dei videogiochi è una delle paure del boss di Xbox Phil Spencer. "Vorrei davvero che come industria ci riunissimo e ci aiutassimo a preservare la storia di ciò che riguarda i giochi" ha detto durante l'intervista a Kinda Funny. "Penso a quello che ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 15 luglio 2021) Libri, musica e film di anni passati sono facili da reperire: i vecchiinvece sono un'altra cosa. Pensiamo ad esempio ai titoli creati in Flash, formato multimediale di Adobe che nel 2020 ha cessato di esistere. Questi giochi sono stati salvati all'ultimo minuto, ma altri non sono stati così altrettanto fortunati. Questa potenziale perdita nel mondo deiè una delle paure del boss di Xbox. "Vorrei davvero che come industria ci riunissimo e ci aiutassimo a preservare ladi ciò che riguarda i giochi" ha detto durante l'intervista a Kinda Funny. "Penso a quello che ...

