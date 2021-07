Peter de Vries | è morto ad Amsterdam il giornalista investigativo che era rimasto ferito in un agguato

(Di giovedì 15 luglio 2021)R. de, ilche era stato gravementein unil 6 luglio ad, è. L’uomo, 64 anni, era un reporter di cronaca nera, noto nei Paesi Bassi per le sue inchieste sul mondo criminale. Era da giorni ricoverato all’ospedale diin gravi condizioni in seguito a un’aggressione. Deaveva appena lasciato uno studio televisivo della città quando l’assalitore ha sparato cinque colpi di pistola alla testa di de. Nel 2019 il ...

