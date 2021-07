Perde il controllo della moto e muore sulla strada che va da Santa Teresa a Castelsardo (Di giovedì 15 luglio 2021) (Visited 1.026 times, 1.026 visits today) Notizie Simili: Terribile incidente a Olbia, nello scontro perdono… L'Isola vuole agganciare il treno della ripartenza,… Obesità, sull'isola ... Leggi su galluraoggi (Di giovedì 15 luglio 2021) (Visited 1.026 times, 1.026 visits today) Notizie Simili: Terribile incidente a Olbia, nello scontro perdono… L'Isola vuole agganciare il trenoripartenza,… Obesità, sull'isola ...

Advertising

PasqualeMarro : Sedicenne perde il controllo della moto e muore contro un camion - Gugliel64913761 : RT @Michele66115330: Quanto mi fa sangue una donna intelligente che perde il controllo.. - lookati_inside : @CarloCalenda Ma inconsistenti cosa. La magistratura ha il dovere di tenere alta la guardia su tutto e tutti. Chi s… - Dacos19918832 : @AntoVitiello Fanno prestito secco così il Real non perde il controllo del giocatore, ed il Milan non deve tirare f… - filipailand : @GVNVNCR Giusto, se si perde il gruppo placebo di controllo non sarà possibile confrontare le differenze di patologie e decessi. -